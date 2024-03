Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de solidarité au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, suite à l’agression terroriste ignoble qui a ciblé un centre de fêtes à Moscou, faisant plusieurs victimes et blessés.

Le Souverain exprime dans ce message la ferme condamnation du Royaume du Maroc de cet acte criminel lâche, ainsi que sa compassion et sa solidarité avec la Russie amie.

Sa Majesté le Roi exprime aux familles éplorées et au peuple russe Ses sincères condoléances et Ses vifs sentiments de compassion suite à cet incident tragique.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort au président et au peuple russes et prompt rétablissement aux blessés, et d’agréer les victimes dans Son Royaume incommensurable.

Le Royaume a exprimé vendredi soir sa solidarité avec les autorités russes face au terrorisme.

Le Royaume du Maroc condamne « vigoureusement » l’attentat terroriste perpétré vendredi au Crocus city hall à Krasnogorsk près de Moscou, revendiqué par l’organisation terroriste Daech, et qui a causé de nombreux morts et blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger.

Le Royaume du Maroc exprime sa solidarité avec les autorités russes face au terrorisme. Le Royaume présente ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.

Ce samedi, le président russe a assuré que « tous les quatre auteurs » de l’attaque ayant tué une centaine de personnes dans la banlieue de Moscou vendredi avaient été arrêtés alors qu’ils « se dirigeaient vers l’Ukraine ».

« Ils se dirigeaient vers l’Ukraine où, selon des données préliminaires (des enquêteurs), une +fenêtre+ avait été préparée pour qu’ils franchissent la frontière », a-t-il accusé, avant d’assurer que « ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis » et qu’ils « n’auront pas un destin enviable ».

Vladimir Poutine, sur l'attaque à Moscou: « Ce n'est pas seulement un attentat, c'est une tuerie de masse »

M. Poutine reprend la version des faits présentée plus tôt par ses services de sécurité (FSB). A aucun moment, il n’a mentionné la revendication du groupe jihadiste Etat islamique (EI) intervenue dès vendredi soir alors que Kiev a démenti avec véhémence toute implication.

Lors de cette première allocution télévisée depuis l’attaque qui a fait au moins 115 morts, le président russe a dénoncé un acte « terroriste barbare ».

Attentat de Moscou Vladimir Poutine s'exprime : « J'exprime mes condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu des proches. J'annonce le 24 mars une journée de deuil national. »

« J’exprime mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches (…) Je déclare le 24 mars jour de deuil national », a déclaré le chef d’Etat, en fustigeant un « massacre sanglant ».

L'un des terroristes qui ont perpétré l'attentat en Crocus City Hall, au cours duquel plus de 100 Russes ont été tués, a admis avoir quitté la Turquie le 4 mars.

Des hommes armés, quatre selon les autorités, ont ouvert le feu puis incendié le Crocus City Hall, juste avant un concert. Au moins 115 personnes ont été tuées, en faisant l’attaque en Europe la plus meurtrière revendiquée par l’UE depuis les attentats de Paris en 2015.