Le Corps des gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une « vaste » attaque de « drones et de missiles » vers Israël, a annoncé la télévision d’Etat. Le résumé de la situation, une heure après le déclenchement de l’attaque.

L’Iran a lancé ce samedi soir lance l’opération « Promesse honnête », en lançant plus de 100 drones et des missiles contre Israël. Téhéran avait promis de « punir » l’Etat hébreu après une frappe meurtrière le 1er avril sur son consulat à Damas, en Syrie.

Une heure environ après l’annonce du lancement de cette opération, baptisée « Promesse honnête », l’agence officielle Irna a indiqué qu' »une première vague de missiles balistiques » avait été lancée « profondément à l’intérieur des territoires occupés » (Israël, NDLR).

Au total, « l’armée de l’air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques à l’intérieur des territoires occupés », selon la télévision d’Etat citant le service de relations publiques des Gardiens.

L’opération a été lancée « en réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l’attaque contre la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Iran à Damas et le martyre d’un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie », a ajouté la télévision.

Le 3 avril, l’ayatollah Khamenei avait déclaré qu’Israël serait « giflé » après les frappes aériennes qui lui ont été imputées sur l’annexe consulaire de l’ambassade iranienne à Damas, dans laquelle ont péri sept Gardiens de la Révolution, dont deux généraux de la Force Qods, qui intervient hors d’Iran.

Plusieurs détonations suivies de sirènes d’alerte ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche à Jérusalem, ont constaté des journalistes de l’AFP, alors que l’Iran a annoncé avoir lancé une attaque de drones et de missiles sur le pays.

Au moins cinq détonations dans le ciel de la ville ont été entendues vers 01h45 locales (22h45 GMT). Les sirènes d’alerte ont également été activées dans la région du Negev, dans le sud d’Israël, mais aussi dans le nord, a indiqué l’armée.

Les sirènes d’alerte ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche dans un kibboutz du nord d’Israël près de la frontière avec le Liban, après que l’Iran a annoncé avoir lancé une attaque de drones, a indiqué l’armée israélienne.

« Les sirènes ont retenti dans le kibboutz Snir, dans le nord d’Israël », a déclaré l’armée dans un communiqué.

Les rebelles yéménites houthis ont lancé samedi soir des drones vers Israël en « coordination » avec l’Iran qui mène de son côté une attaque sans précédent contre le territoire israélien, a annoncé la société de sécurité maritime britannique Ambrey.

« Les ports israéliens sont considérés comme des cibles potentielles », a ajouté Ambrey, en mettant en garde contre d’éventuels « dommages collatéraux » aux navires.

De fortes détonations ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche à Damas, ont constaté des journalistes de l’AFP, alors que l’Iran a annoncé avoir lancé une attaque de drones et de missiles sur Israël, voisin de la Syrie.

Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale syrienne vers 01h45 locales (22h47 GMT). Les médias officiels n’ont pas fait mention de ces détonations dans l’immédiat.

Le Hezbollah libanais a annoncé avoir bombardé une position militaire israélienne sur le plateau du Golan occupé, au moment où l’Iran a lancé samedi soir une attaque de drones en direction d’Israël.

Dans un communiqué, le Hezbollah pro-iranien, qui mène des attaques quasi-quotidiennes contre Israël depuis plus de six mois, a précisé avoir lancé « des dizaines de roquettes de type Katioucha » sur une caserne israélienne située dans le Golan syrien occupé par Israël.

L’Iran a appelé les Etats-Unis à « rester à l’écart » de l’opération lancée dans la nuit contre Israël, qui est sa « réponse » à la frappe contre son consulat à Damas.

« Il s’agit d’un conflit entre l’Iran et le régime voyou israélien, dont les Etats-Unis DOIVENT RESTER À L’ECART! », déclare la mission iranienne à l’ONU dans un message posté sur X.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024