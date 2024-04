La sélection marocaine de beach soccer a remporté, samedi, le tournoi El Salvador Beach Soccer Cup 2024, après avoir battu son homologue américaine (5-4).

Les buts du Maroc ont été marqués par Amine Bidouri, Zouhir Jabbari, Badr El Kraichly et Reda Zahraoui, auteur d’un doublé.

Tanner Akol, qui a signé deux buts, Nico Perea et Alvaro Franco ont marqué pour les Etats-Unis.

Le Maroc s’était imposé face au Salvador lors du match d’ouverture, avant de perdre devant la Suisse lors du deuxième match.

Lors de la dernière journée, la sélection marocaine a profité de la défaite de la Suisse devant le Salvador pour occuper le premier rang avec 6 points et remporter le titre.

L’équipe du Maroc a remporté, samedi 23 mars, la COSAFA Beach Soccer Tournament organisée en Afrique du Sud, après sa victoire en finale, face au Mozambique, aux tirs au but 4 à 3, (4-4 à l’issue du temps réglementaire).

Les buts du Maroc ont été inscrits par Zouhir Jabbari, Adnan Oubahri, Badr El Kraichly et Yasser Abada.

A salute to your success Morocco 🇲🇦

A massive congratulations to you for a well deserved win.

2023 COSAFA BEACH SOCCER#CBSC2023 #Durban #Hollywoodbets #COSAFA pic.twitter.com/SO299ADczk

— COSAFA (@COSAFAMEDIA) March 23, 2024