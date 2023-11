La Mauritanie et la Tunisie, membres de la NARC, n'ont pas pris part à cet exercice organisé par l'Algérie. Crédit photo : DR.

Face à une Algérie qui tente chaque fois que l’occasion se présente d’insérer, pied au plancher, le Polisario dans ses événements, la Mauritanie et la Tunisie ont, cette fois, choisi de ne pas s’asseoir côte à côte avec les milices séparatistes.

Contrairement à l’Egypte qui s’est égarée dans une voie en porte-à-faux avec son soutien constant à l’intégrité territoriale du Maroc, et à la Libye qui souffle sur les braises du séparatisme pendant qu’elle se bat contre le fractionnisme de sa nation, la Mauritanie et la Tunisie ont fait faux bond à l’Algérie, qui les aurait vraisemblablement conviés à l’exercice militaire « Salam North Africa II », organisé du 18 au 25 novembre dans le cadre du « Commandement de la capacité régionale de l’Afrique du Nord » (NARC). L’inclusion du Polisario et d’autres facteurs seraient derrière cette absence.

L’exercice, propulsé au rang d' »événement d’importance régionale » par Alger, a connu une participation en demi-teinte. Seuls la Libye et l’Egypte y ont pris part en tant que pays membres de l’organisation, aux côtés du représentant des milices du Polisario.

Ce n’est pas la première fois que l’Algérie essuie un tel revers de la part de Nouakchott et Tunis. En mai 2023, les deux pays étaient absents de la 11ème réunion dudit Commandement, présidée à cette époque par le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chengriha. La défection était telle qu’elle avait fait grincer des dents au sommet de l’Etat algérien.

📽🇪🇭🇪🇬 | تقرير عن تمرين مركز القيادة لقدرة شمال أفريقيا الذي عرف مشاركة وفد عسكري عن وزارة دفاع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 🇱🇾🇩🇿pic.twitter.com/HUaL7fgjpz — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) November 25, 2023

Si une partie de la presse algérienne s’est gargarisée dans des expressions qualifiant l’exercice de « démonstration de la puissance de la coordination régionale » et qui « a montré un haut niveau de coordination entre les formations et les délégations participantes », elle a toutefois préféré passer sous silence la non-participation de la Mauritanie et de la Tunisie.

Autre fait à prendre en compte: à l’opposé de la présentation du Commandement qui continue de mentionner la Mauritanie comme pays membre de l’organisation dans son site officiel, l’Algérie l’a de facto exclue, en ne citant que la Tunisie, l’Egypte et la Libye.

La carte géographique de l’organisme, quant à elle, comprend étrangement la majeure partie du Maroc, tronqué par ailleurs de son extrême sud, alors que le royaume n’a jamais été affilié à cette organisation.