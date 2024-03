À la suite d’un bulletin d’alerte de la DGM annonçant des pluies accompagnées de rafales de vent (de 75 à 90 km/h) et chasses poussières dans certaines villes, le ministère de l’Equipement et de l’Eau appelle à la vigilance.

Les pluies seront de retour dès ce mercredi. Les villes concernées sont Oujda, Angad, Jerada, Figuig, Taourirt, Midelt, Azilal, Ouerzazate, Boulemane, Tinghir, Errachidia, Guercif, Sefrou, Ifrane, Khénifra et Béni Mellal,

La Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange annonçant des pluies et des orages jeudi sur la région de Tanger, le Rif occidental, l’Ouest de la Méditerranée, le Gharb et Loukkos avec de faibles pluies également sur les Haut et Moyen Atlas, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et sur les plaines Nord et Centre.

Les villes concernées sont : Oujda, Jerada, Figuig, Taourirt, Midelt, Azilal, Ouerzazate, Boulemane, Tinghir, Errachidia, Guercif, Sefrou, Ifrane, Khénifra et Béni Mellal.

Les orages commenceront à partir du 8h jusqu’à 23h, selon le présent bulletin. Les régions de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud connaitront par endroits des chasse-poussières ou chasse-sables.

Des rafales de vent fortes s’abattront sur l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas et seront assez fortes sur la région de Tanger, les plaines centre et sur le Sud.

De faibles pluies éparses avec risque d’orage local sont également prévues sur le Saiss, les plateaux de phosphates et les Haut et Moyen Atlas.

Les vents relativement forts souffleront sur les régions du sud, du Souss, de l’Atlas, du Rif et du sud-est, et pourront parfois provoquer de la poussière.

Selon la DGM, des pluies ou des averses orageuses sont attendues, dès ce mercredi, dans la région de Tanger, le Rif occidental, la Méditerranée, Loukkos, le Gharb et Oulmès pendant la nuit.

Des rafales de vent fortes sont aussi prévues sur l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas, et assez fortes sur la région de Tanger, les plaines Centre et sur le Sud et les températures baisseront également.

Pour ce qui est des températures, elles vont s’inscrire dans une tendance baissière à partir de ce mercredi et jusqu’au week-end. Les températures minimales seront de l’ordre de 00/04°C sur les Haut et Anti-Atlas, de 05/10°C sur le Moyen-Atlas, le Rif, les versants sud-est, de 15/21°C sur le sud de l’Oriental, le nord du Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 10/15°C sur le reste du Royaume.