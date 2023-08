La Faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima a annoncé l’ouverture de nouvelles filières, afin d’accompagner l’évolution des sciences spécialisées.

La Faculté a souligné, dans un communiqué, qu’elle a créé de nouvelles filières pour la prochaine rentrée universitaire 2023-2024, dans le domaine des sciences et technologies, notant qu’il s’agit de la filière cryptologie et sécurité de l’information pour le cycle master, et la filière « physique et ingénierie » pour la licence.

Les nouvelles filières portent également sur la physique quantique, le traitement des signaux, l’optique physique, la physique statistique et la gestion d’affaires.

La Faculté propose également aux étudiants les filières de la physique des composants électroniques, les techniques d’analyse, les techniques de diffraction des rayons X, les techniques d’analyse non destructive, la spectroscopie et la microscopie électronique.