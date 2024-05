Les militaires américains prenant part à l’exercice African Lion cette année ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de leurs collègues marocains.

Le 21 mai, les Forces armées royales et les Forces armées américaines ont mené des exercices de lutte contre les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) et d’élimination d’engins explosifs (EOD) à Agadir, dans le cadre de l’exercice militaire African Lion

Et les militaires américains ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de leurs collègues marocains. «Ce que j’ai vu jusque-là en m’entraînant avec les FAR est que nous partageons les mêmes connaissances de base en EOD», a observé la spécialiste Maitlan Cherry de la 53rd Ordnance Company, cité par le site de l’armée américaine.

«Nous avons travaillé durement avec le dispositif marocain pour cet exercice, et nous ne pouvions pas être plus satisfaits des excellentes performances des FAR», a loué pour sa part le sergent-chef David Sanderson, de l’Agence de défense pour la réduction des menaces (DTRA).

Toujours selon l’officier américain, les FAR «ont dépassé toutes les attentes. Cela met bien en lumière la coopération entre les Etats-Unis et le Maroc.»

Les FAR et les Forces armées américaines co-organisent depuis le 20 mai jusqu’au 31 mai la 20e édition d’African Lion. Enregistrant la participation d’environ 7.000 éléments des forces armées d’une vingtaine de pays en plus de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), cet exercice se déroule au niveau de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

Plusieurs activités sont au programme d’African Lion 2024, dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés, de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales, des opérations aéroportées, ainsi qu’un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des États-majors de la Task Force.

S’y ajoutent des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales.