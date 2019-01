Vidéo. Lahcen Daoudi: «Si le PJD avait gouverné depuis l’indépendance, le Maroc serait plus développé»

Lors des questions au gouvernement à la Première chambre du Parlement ce lundi, Lahcen Daoudi s’en est pris à certains députés qui critiquaient le bilan économique et social du gouvernement.

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des Affaires générales et de la Gouvernance a expliqué qu’il ne digérait pas certaines critiques et qu’il «est illogique de comparer le Maroc avec des pays qui ont une avance de plus de 200 ans». Selon lui, le Maroc est parvenu à devenir un vrai pôle d’attractivité pour les investisseurs étrangers, comptabilisant cet exploit dans le bilan gouvernemental.

Grand amateur des polémiques et des joutes verbales à l’assemblée, Daoudi a déclaré que le retard du Maroc se justifie par les mauvais résultats des anciens gouvernements assurant que «si le PJD avait gouverné depuis l’indépendance du Maroc, le pays serait plus développé». Un pied de nez aux députés du parti de l’Istiqlal.