Tanger: arrestation de deux ressortissants français pour trafic de drogue

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté vendredi deux ressortissants français, l'un d'origine marocaine et l'autre d'origine tunisienne, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les premières données révèlent que les mis en cause se servaient d'un magasin de graines de plantes et de matériel de jardinage pour dissimuler le trafic de chira et de cannabis en tiges.

Les perquisitions ont permis de trouver, à l'intérieur du magasin, plus de 50 petits sacs en plastique contenant des plaquettes de chira prêtes à vendre et des enveloppes contenant des sommes d'argent.

Les perquisitions effectuées dans l'appartement exploité par les deux suspects ont permis de trouver six grands vases contenant des graines de cannabis et du cannabis en tige, équipés de lumière et contenus dans des couvertures en plastique, a expliqué la même source, ajoutant que des sommes d'argents en devises nationale et européennes, qui pourraient provenir du trafic de drogue, ont été saisies.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.