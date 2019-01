Sahara: le Conseil de sécurité reçoit mardi un briefing de Horst Köhler

Les membres du Conseil de sécurité reçoivent un briefing mardi de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’Onu pour le Sahara, Horst Köhler. Les détails.

Lors de cette session, qui se tient en accord avec la résolution 2440 qui exige à Köhler de faire un brief au bout de trois mois après la reconduction du mandat de la Minurso, sur les derniers développements au Sahara aux membres du Conseil de sécurité, l’envoyé spécial devra faire un exposé sur la table ronde qui a eu lieu les 5 et 6 décembre derniers entre le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie, rapporte le site spécialisé whatsinblue.org.

Autre sujet qui devrait certainement être débattu aujourd’hui devant le Conseil de sécurité: la ratification par le Parlement européen, le 16 janvier, de l’accord agricole Maroc-Union européenne qui inclut le Sahara. Une ratification qui avait fait sortir de leurs gons les séparatistes du Polisario qui ont adressé une lettre le 18 janvier au Conseil de sécurité, qualifiant l’accord «d’obstacle majeur au processus onusien» du règlement du conflit au Sahara.

La réunion d’aujourd’hui sera également l’occasion de découvrir les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité, à l’instar de l’Afrique du Sud, dont on connaît les positions hostiles envers la marocanité du Sahara.