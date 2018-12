Les Marocains pleurent le meurtre des deux touristes scandinaves

Les Marocains sont sous le choc suite à l’odieux crime qui a secoué la région d’Imlil, avant-hier, où deux touristes scandinaves ont été retrouvées mortes.

C’est une macabre découverte qui a été faite avant hier, à 10 km du centre d’Imlil, en direction du sommet du mont Toubkal, lorsque les corps sans vie de deux touristes scandinaves ont été retrouvées.

Maren Ueland et Louisa Vesterager Jespersen portaient des signes de violence à l’arme blanche au niveau du cou. Agées de 24 et 28 ans, les deux jeunes femmes étaient toutes les deux étudiantes à l’University College of Telemark en Norvège. Elles passaient leurs vacances de Noel au Maroc.

