Le roi félicite l’émir du Qatar à l’occasion de la fête nationale de son pays

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et vœux de santé et de bonheur à l’émir de l’État du Qatar, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère.

Dans ce message, le souverain réaffirme sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani pour aller de l'avant dans la consolidation et la diversification du partenariat entre les deux pays et ce, pour servir les intérêts des deux peuples frères et concrétiser les liens de fraternité ancrés et d'estime mutuelle.