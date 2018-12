La Chambre des représentants condamne l'acte criminel qui a coûté la vie à deux touristes étrangères

La Chambre des représentants a fermement condamné, jeudi, l'acte criminel ignoble qui a coûté la vie à deux touristes étrangères à Imlil, dans la province d'Al Haouz.

Dans un communiqué, la Chambre a présenté ses "vives condoléances aux familles des deux victimes et à leurs pays respectifs qui entretiennent des relations étroites et constantes avec le Royaume", dénonçant un acte criminel atroce "qui va aux antipodes des valeurs de notre noble religion et de la culture et des traditions du peuple marocain".

Elle a dans ce contexte salué les efforts appréciables déployés par les agents d'autorité, les services de sécurité, de la Gendarmerie royale et les forces auxiliaires, ainsi que leur professionnalisme dans la poursuite et l'arrestation des criminels et la préservation de la sécurité dans le Royaume pour qu'il demeure un pays de coexistence et de dialogue et où règnent sécurité et stabilité.

La première Chambre du parlement a en outre affirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes juridiques et législatifs propres à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que son adhésion à la sage politique de SM le Roi Mohammed VI visant à combattre toutes les formes d'extrémisme et à adopter une stratégie globale conciliant l'action préventive contre les facteurs à l'origine de la pensée extrémiste, et les exigences liées à la protection de la sécurité et au maintien de la stabilité.