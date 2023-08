La Librairie des Colonnes organisera, le samedi 26 août 2023, une rencontre avec le grand écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. L’Académicien procédera à une séance de dédicaces de son dernier livre, «Les amants de Casablanca».

C’est à Tanger que Tahar Ben Jelloun poursuit sa tournée promotionnelle de son dernier roman, «Les amants de Casablanca», paru aux Éditions Gallimard. L’auteur se prêtera à une séance de signatures à la Librairie des Colonnes.

Un récit à deux voix qui raconte l’histoire d’un couple de jeunes Marocains parfaitement assortis. Lui, Nabil, est un médecin humaniste. Elle, Lamia, est une pharmacienne et une femme d’affaires. Ils forment un couple solide depuis plus de dix ans. Jusqu’au jour où Lamia s’éprend de Daniel, un homme à la réputation sulfureuse. Six mois plus tard, elle demande le divorce…

Quel avenir pour une femme ambitieuse dans un monde patriarcal où la liberté se paie au prix fort ? Entre fresque sociale et roman psychologique, «Les amants de Casablanca», magnifique histoire d’amour, explore la grande aventure du mariage, les oscillations du désir, les petits arrangements avec la religion et la capacité de l’être humain à embrasser ses contradictions.

Casablanca, métropole aux mille visages et identités, sert de toile de fond pour ce récit sur la débâcle d’un jeune couple exemplaire en apparence mais gangrené de l’intérieur par ses contradictions et ses inhibitions qui sont, selon l’auteur, le lot de bien d’autres couples contemporains tiraillés entre modernité et traditions.

Romancier, poète et peintre, membre de l’Académie Goncourt, lauréat du prix Goncourt pour «La Nuit sacrée», Tahar Ben Jelloun est l’auteur de près de 70 romans, nouvelles, recueils et ouvrages pédagogiques, dont «Au pays», «L’Enfant de sable», «La Nuit Sacrée» bien entendu, roman traduit en 43 langues, mais aussi «Le Racisme expliqué à ma fille» et «L’Islam expliqué aux enfants».