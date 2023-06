Le prince héritier Mohammed ben Salmane a jeudi donné une réception au palais de Mina pour les fonctionnaires, les dignitaires et les personnalités religieuses qui ont effectué le Hajj cette année.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baitas, qui conduit la délégation officielle des pèlerins marocains, a assisté à la réception annuelle organisée, jeudi au Palais royal de Mina, par le Prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed Ben Salmane, en l’honneur des grandes personnalités religieuses et des invités du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, qui ont effectué le Hajj cette année.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle assistait également Mustapha Mansouri, Ambassadeur du Maroc à Riyad, Baitas a salué le prince Mohammad Ben Salmane.

Le prince héritier saoudien a également été salué par un certain nombre de rois et de chefs d’Etat, dont le roi de Malaisie Abdullah Ri’ayat al-Din al-Mustafa Billah Shah, le président sénégalais Macky Sall, le président de la République du Bangladesh Mohammad Shahabuddin, et le président pakistanais Arif Alvi.

Dans une allocution de circonstance, le prince héritier saoudien a souligné que «depuis sa fondation, le Royaume d’Arabie saoudite a eu la chance de servir les deux saintes mosquées et d’en prendre soin, et il en a fait l’une de ses priorités. Le Royaume a déployé tous ses efforts et mobilisé toutes ses capacités pour assurer le confort et la tranquillité des pèlerins».