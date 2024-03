La marocaine Roa Laamim et le français français Jean Pierre Le Roux ont remporté la 25e édition du tournoi d’échecs Open de Casablanca, qui s’est clôturée le week-end dernier à Casablanca.

La victoire de Laamim à ce tournoi, organisé par ChessGameTour en collaboration avec ONChessCoaching et le comité intérimaire de gestion de la Fédération Royale Marocaine des Échecs, a été obtenue grâce à un total de 7,5 points, contre 5 points pour Lilia Chmaou (2è).

Chez les hommes, l’international français Jean Pierre Le Roux a remporté la première place avec un total de 8,5 points, suivi par le champion marocain en lice pour le titre de maître, Yassine Sentissi (7,5 points). La troisième place est revenue au champion marocain Yasser El Haj Al Khalti, avec le même total de points.

Cette manifestation sportive, qui a vu la participation de 100 joueurs et joueuses de différentes régions du Royaume et de l’étranger, dont 60 joueurs classés, d’éminents maîtres du jeu, et des champions du Maroc dans la plupart des catégories d’âge, a vu Salman Al Moudden remporter le titre dans la catégorie des moins de 20 ans, et Abdelmajid El Morabit dans la catégorie des vétérans.

Selon les organisateurs, les compétitions de ce tournoi, qui ont offert aux amateurs l’opportunité de se mesurer à des joueurs classés, se sont déroulées selon le système de jeu suisse en 9 rondes, avec un temps de 15 minutes par ronde et une addition de 10 secondes par joueur à chaque mouvement.