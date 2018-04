Vidéo. Le Barça champion d'Espagne après sa victoire 4-2 sur La Corogne

Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 25è fois de son histoire après sa victoire 4-2, dimanche sur la pelouse du Deportivo La Corogne en match de la 35è journée.

Ce succès dans la douleur, grâce notamment à un triplé de l'Argentin Lionel Messi, a permis aux Catalans d'acter le doublé Coupe-Liga, alors que le Deportivo a été relegué en deuxième division.

Cette victoire suffit au club blaugrana (1er, 86 pts, un match de moins) pour distancer à 11 longueurs son dauphin l'Atlético Madrid (2e, 75e), qui n'a plus que trois matches à jouer et ne peut mathématiquement plus dépasser Barcelone.