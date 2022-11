Après la défaite face au Maroc, le capitaine des Diables rouges, Eden Hazard, estime que la Belgique « doit se relever mentalement ».

Eden Hazard (capitaine de la Belgique, après la défaite 0-2 face au Maroc, au micro de la RTBF): « On est tous déçus. On voulait se qualifier dès ce dimanche mais on est tombé sur une très bonne équipe du Maroc. Bravo à eux. On devra se relever mentalement, bien se reposer et on va tout donner lors du prochain match (face à la Croatie). Il faudra voir ce qui n’a pas bien fonctionné aujourd’hui même si nous n’avons pas fait un si mauvais match ».

Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique, au micro de la RTBF): « C’est un résultat difficile. Après le but, on a perdu notre organisation. Et nous n’avons pas été bons dans le dernier tiers offensif. Ce premier but a eu un impact considérable sur le suite de la rencontre. C’est une phase défensive que nous n’avons pas bien gérée. Il n’y avait personne au premier poteau (sur le coup franc de Sabiri, ndlr)? Peut-être mais c’est comme cela que nous défendons depuis six ans sur ce genre de phase. Ce n’est donc pas un problème d’organisation. Mais je dois revoir les images. Globalement, nous devons être beaucoup plus solidaires. C’est comme cela que l’on gagne des matches en Coupe du monde. ».