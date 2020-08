Le Rallye du Maroc annulé et remplacé par celui d’Andalousie

Prévu début octobre, le rallye du Maroc est annulé pour cause de l’épidémie du coronavirus. Il sera remplacé cette année par celui d’Andalousie en préparation du rallye de Dakar.

Étape préparatoire pour Dakar, le rallye du Maroc n’aura pas lieu cette année, marquée par la pandémie mondiale du nouveau coronavirus. « Le virus est toujours très actif au Maroc et rend l’organisation du rallye très difficile», a souligné David Castera, directeur du rallye du Maroc et cité par le magazine spécialisé l’Equipe.

«Cependant, malgré les circonstances actuelles, on estime qu’il est vital de garder la discipline en vie autant que possible», a-t-il enchaîné. Prévu du 9 au 14 octobre, le rallye marocain sera remplacé par celui d’Andalousie. Organisé par l’équipe de Castera, il se déroulera finalement du 6 au 10 octobre et sera composé d’un prologue et de quatre étapes d’environ 300 kilomètres.

les inscrits au rallye du Maroc seront donc automatiquement inscrits à celui d’Andalousie, précise le directeur qui dit vouloir «offrir aux participants du rallye du Maroc une épreuve alternative de qualité, dont le format et les conditions sont adaptés aux limites imposées par la pandémie mondiale».