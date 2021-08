Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été déclaré vainqueur du Grand Prix de Belgique après seulement deux tours de circuit derrière la voiture de sécurité et plus de trois heures de retard à cause de la pluie incessante à Spa-Francorchamps.

Le départ, prévu normalement à 15h00, a été finalement donné à 18h17, pour seulement deux tours, le minimum prévu par le règlement pour que des points soient attribués. Dans ce cas de figure, seulement la moitié des points est attribuée. Ceci étant, le Britanique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e, reste le leader du championnat devant Verstappen après cette 12e manche de la saison.

Les classements

Les classements du Championnat du monde de Formule 1 à l’issue du Grand Prix de Belgique, 12e manche de la saison, disputé dimanche à Spa-Francorchamps :

– Classement des pilotes:

1. Lewis Hamilton (GBR) 202,5 pts

2. Max Verstappen (NED) 199,5

3. Lando Norris (GBR) 113,0

4. Valtteri Bottas (FIN) 108,0

5. Sergio Pérez (MEX) 104,0

6. Carlos Sainz Jr (ESP) 83,5

7. Charles Leclerc (MON) 82,0

8. Daniel Ricciardo (AUS) 56,0

9. Pierre Gasly (FRA) 54,0

10. Esteban Ocon (FRA) 42,0

11. Fernando Alonso (ESP) 38,0

12. Sebastian Vettel (GER) 35,0

13. Yuki Tsunoda (JPN) 18,0

14. Lance Stroll (CAN) 18,0

15. George Russell (GBR) 13,0

16. Nicholas Latifi (CAN) 7,0

17. Kimi Räikkönen (FIN) 2,0

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1,0

19. Mick Schumacher (GER) 0,0

20. Nikita Mazepin (RUS) 0,0

– Classement des constructeurs:

1. Mercedes 310,5 pts

2. Red Bull-Honda 303,5

3. McLaren-Mercedes 169,0

4. Ferrari 165,5

5. Alpine-Renault 80,0

6. AlphaTauri-Honda 72,0

7. Aston Martin-Mercedes 53,0

8. Williams 20,0

9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 3,0

10. Haas-Ferrari 0,0.