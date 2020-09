Que faire en cas d’accident de voiture ?

Léger accrochage ou dommage corporel, les accidents de la route sont source de stress, voire même parfois de panique générale. Pourtant, il est nécessaire de réagir rapidement et de veiller à adopter le bon comportement. Quels sont les gestes à adopter lorsqu’un accident survient ? Quelles sont les étapes à suivre ? Voici point par point, la meilleure façon de gérer un accident de la route.

Un accident de la route est malheureusement vite arrivé. Que l’on soit responsable ou pas, cette situation dangereuse et stressante, n’est pas facile à appréhender. Protéger, alerter, constater voire même secourir sont les premiers réflexes à avoir en cas d’accident de la route.

Découvrez nos conseils pour bien gérer d’un sinistre auto.

La première chose à faire en cas de choc entre véhicule (si vous n’êtes pas blessé bien sûr) est de sécuriser le périmètre. Pour sécuriser le périmètre, passez votre gilet jaune, déposez un triangle de sécurité et déclenchez les feux de détresse. Ce premier réflexe va permettre aux autres véhicules de ralentir et de réagir correctement pour éviter tout autre carambolage.

Une fois l’accident sécurisé, vous devez contacter votre compagnie d’assurance, laquelle enverra un constateur sur le lieu de l’accident afin d’encadrer et vous aider à remplir le constat. Si votre voiture est immobilisée, vous devez appeler l’assistance. En effet, c’est elle qui contactera directement un dépanneur afin qu’il puisse prendre en charge votre véhicule.

Il est important de remplir avec précision et exactitude le constat à l’amiable avec le conducteur de l’autre véhicule. N’hésitez pas à prendre des photos qui pourront servir votre assureur pour l’expertise et l’indemnisation. Vous pouvez également noter l’identité et les coordonnées des témoins. Toutes ces informations doivent être mentionnées sur le constat amiable.

Le nom et l’adresse du conducteur

Le numéro de permis de conduire du conducteur

Le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule

Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule

Les informations apparaissant à l’attestation d’assurance

Conservez précieusement la copie du constat à l’amiable mais aussi une copie de la carte verte de l’autre véhicule. En cas de délit de fuite de l’autre véhicule, restez sur les lieux de l’accident et appelez les autorités (police ou gendarmerie).

En cas de dommages corporels, vous devez obligatoirement contacter la police ou la gendarmier. Voici les numéros à contacter de toute urgence :

Police (190) ou la Gendarmerie (177)

Protection Civile / Pompiers (150) pour le transport des blessés

Autoroute Maroc : 5050

Il est également important de rappeler qu’il ne faut jamais déplacer un blessé. Ce geste pourrait aggraver son était voire mettre sa vie en danger.

