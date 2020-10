3 consoles rétro-gaming à s’offrir d’urgence pour retomber en enfance

La nostalgie s’est emparée des jeux vidéos ! Véritable phénomène, le retrogaming ressurgit de l’oubli, les jeux de notre enfance, et ce pour notre plus grand bonheur. Et ça tombe bien, MédiaCash, le spécialiste du high-tech et des produits culturels propose dans sa boutique de Casablanca, une sélection pointue qui risque bien de séduire, les gamers un brin nostalgiques…

Console NINTENDO NES Gris

Nous sommes dans les années 80. À cette époque, les jeux vidéo ne sont pas aussi populaires qu’aujourd’hui. Et pourtant une console va faire grand bruit et bouleverser l’univers du gaming : la Nintendo NES. Avec ses grosses cartouches grises et sa maniabilité parfaite, cette console mythique a fait rêver plus d’un enfant. On se souvient des heures passées devant Mario Bros, Double Dragon ou encore Final Fantasy. Des noms qui, à leur simple évocation, nous envahissent d’un sentiment de nostalgie. Envie de re(dé)couvrir ces jeux d’enfance ? Il vous suffit de vous rendrez chez Mediacash pour vous procurer l’une des consoles Nintendo NES proposé par le spécialiste du high-tech neuf ou d’occasion.

Console NES Nintendo d’occasion – 499 DH chez Mediacash

La Mega Drive de Sega, la première grande console 16 bits, deux fois plus puissante que la plupart de ses concurrentes d’alors, était pourtant pourvue d’une ludothèque bien plus large, composée de perles japonaises méconnues et de jeux occidentaux bizarres, aujourd’hui oubliés. On les redécouvre avec plaisir chez Mediacash avec cette console iconique d’occasion.

Console Mega Drive SEGA d’occasion – 499 DH chez Mediacash

CONSOLE NINTENDO – SUPER NES

Console de toute une génération, la Super Nintendo a connu son heure de gloire au début des années 90. C’est pour concurrencer la « toute puissante » Megadrive de Sega que Nintendo créer cette console 16 bits au design novateur et au graphisme pointue. On en a passé des heures à jouer à MarioKart, DonkeyKong ou Secret Of Mana. Pour renouer avec ses sensations d’autrefois, rendez-vous chez Mediacash dès maintenant !

Console Super NES Nintendo d’occasion – 499 DH chez Mediacash

MediaCash, c’est quoi ?

Mediacash s’inscrit comme la référence de la distribution de produits hi-tech et culturels, neufs ou d’occasion, au Maroc.

Une sélection pointue de produits high-tech et multimédia neufs ( Smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires, produits dérivés, collections Gaming rétro)

Smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires, produits dérivés, collections Gaming rétro) Reprise et revente de vos produits high-tech, multimédia et gaming.

Service réparation et dépannage par une équipe d’experts.

Garantie allant de 6 à 12 mois.

Paiement possible en plusieurs fois.

N’attendez plus et courez vite chez Mediacash découvrir une large sélection de de produits neufs et d’occasion à prix compétitifs.

Mediacash, 307 Boulevard Ziraoui, Casablanca

Plus d’infos par téléphone au 06 44 40 53 89

Contactez dès maintenant Mediacash

au 06 44 40 53 89