Vidéos. La communauté LGBT d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient prend la parole

Human Rights Watch et Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE) se sont associés afin de produire des vidéos de la communauté LGBT arabophones. Le but, soutenir et encourager les personnes LGBT vivant dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Parmi les vidéos, on retrouve des Jordaniens, des Libanais , des acteurs Egyptiens comme Omar Sharif jr, et des Marocains.

Abdellah Taïa, écrivain et scénariste, prend la parole pour parler de son "coming-out" ou encore Hajar qui explique que l'homosexualité n'est ni une maladie, ni un choix.