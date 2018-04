Vidéo. Trump et Macron se rapprochent sur l'Iran

Les discussions ont permis d'ouvrir la voie à un nouvel accord nucléaire, bien que des divergences subsistent.

La pompe et les symboles ont une double vertu: ils projettent l'image publique d'une entente parfaite et contribuent en privé à arrondir les angles. Telle est la partition d'une visite d'État réussie, que les présidents américain et français ont suivie mardi sans fausse note.  Il sera dit qu'aucun désaccord de fond ne peut refroidir l'amitié effusive que se témoignent Donald Trump et Emmanuel Macron. Ils se font la bise - une première pour le président américain avec un de ses homologues -, se tiennent la main, se donnent des accolades, s'étreignent, se tapent dans le dos… «Il adore tenir ma main», avait dit Trump au retour de sa visite à Paris pour le 14 Juillet. Cette affection est dorénavant payée de retour: «Notre amitié est un exemple pour le monde depuis plus de deux siècles», a déclaré le chef de la Maison-Blanche devant ses hôtes français, exaltant «les liens intemporels de l'histoire, de la culture et du destin». «L'époque exige d'être forts, a-t-il ajouté. Alors soyons forts, soyons unis.» En réponse, le président français a lui aussi invoqué «l'histoire» et «le destin», mais plutôt pour «résister ensemble aux nationalismes agressifs niant notre histoire et fracturant le monde». Lire aussi : Mardi sonne l'heure de vérité pour l'amitié Macron-Trump

Les philosophies opposées défendues par les deux hommes ont tendance à refaire surface dès qu'ils entrent dans le vif des sujets. À l'amorce de leur tête-à-tête dans le Bureau ovale, Donald Trump a une nouvelle fois taillé en pièces le «terrible» accord nucléaire avec l'Iran (JCPOA), «qui n'aurait jamais dû être conclu». Évoquant la question de son maintien, qui doit être tranchée à Washington d'ici au 12 mai, Emmanuel Macron a tempéré: «Nous avons un objectif commun, qui est d'éviter la prolifération nucléaire. La question est de savoir quel est le meilleur chemin.» Le président américain a cependant franchi un nouveau degré dans son hostilité, menaçant pour la première fois Téhéran, qui envisagerait de reprendre son programme nucléaire en cas de destruction de l'accord: «Ils ne vont rien relancer du tout. S'ils le font, croyez-moi, ils auront des problèmes encore plus sérieux qu'ils n'en ont jamais eu.»

À l'issue de leurs discussions, cependant, les deux hommes ont semblé avoir progressé vers un compromis, Trump n'excluant pas «un accord rapide entre nous» et indiquant qu'Emmanuel Macron avait «une assez bonne idée» de ce qu'il déciderait le 12 mai. Depuis des mois, les Européens (France, Royaume-Uni, Allemagne) négociaient avec les Américains pour préserver un front uni face aux Iraniens. L'accord complémentaire d'abord envisagé, qui aurait permis de préserver l'accord nucléaire original, deviendrait un grand marchandage comprenant quatre piliers, selon le président français: le nucléaire à court terme (déjà couvert par le JCPOA de 2015), le nucléaire à long terme (éliminant les «clauses crépusculaires» du JCPOA), l'activité balistique de l'Iran et son interventionnisme régional. Les deux chefs d'État ont convenu d'inclure dans ce dernier volet «une solution pour la Syrie». «Je veux retirer les troupes américaines de Syrie, a répété Donald Trump, mais je ne veux pas donner à l'Iran un accès ouvert à la Méditerranée.»

En cas d'accord des autres Européens, les Iraniens pourraient ainsi être mis en demeure de quitter la Syrie dans le cadre d'un règlement de paix global pour la région, «qui nous éviterait d'y revenir dans quelques années», a dit Macron. S'y plieront-ils? «S'ils nous menacent de quelque façon que ce soit, ils paieront un prix comme peu de pays en ont jamais payé», a menacé Trump.

Première visite d'État de Macron aux Etats-Unis

La journée avait débuté sous un ciel gris par une cérémonie d'accueil du couple Macron à la fois solennelle et colorée dans les jardins de la Maison-Blanche. Quelque 500 soldats de toutes les armes ont rendu les honneurs militaires, avec hymnes et coups de canons, fifres et costumes d'époque, devant un public au moins aussi nombreux, composé d'officiels - membres des deux gouvernements, élus du Congrès -, d'invités de marque, de familles de soldats et d'élèves de l'école bilingue Maya Angelou du Maryland voisin. Les premières dames étaient toutes deux vêtues de blanc, crème pour Brigitte Macron, éclatant pour Melania Trump, coiffée d'un chapeau à larges bords qui a compliqué les échanges de bises.

Soucieux de mettre à profit «l'honneur» de cette première visite d'État, le président français a soigneusement calibré son message et n'en varie pas. Lundi, à peine arrivé, il déclarait devant sa délégation à Blair House, la résidence des hôtes officiels: «Nos deux pays ont une histoire qui est enracinée l'une dans l'autre et il y en a des preuves à chaque coin de rue. C'est cela qu'il faut rappeler dans des moments où, parfois, les repères sont perdus ou pourraient être abandonnés. Nous devons montrer comment nos deux pays peuvent aider à résoudre les problèmes contemporains.» Évoquant ses divergences avec Trump sur le climat, il les a relativisées mardi: «Nous pouvons ne pas toujours être d'accord sur les solutions, mais après tout, c'est le lot de toutes les familles, de toutes les amitiés.»

Par le biais des valeurs, Emmanuel Macron met symboliquement la France sur un pied d'égalité avec les États-Unis, cette «France dont on dit qu'elle a retrouvé l'optimisme qu'elle vous enviait parfois». Il semble tenir l'unilatéralisme de Donald Trump pour une simple posture. «C'est ensemble que nous construirons un nouveau multilatéralisme fort, défenseur du pluralisme et de la démocratie, tandis que se lèvent les vents mauvais», a-t-il proclamé mardi devant son homologue.

Ces ambiguïtés sont présentées comme un des bénéfices de l'amitié, qui autorise la franchise et même les désaccords. Cette amitié s'exprime à chaque occasion de la visite d'État. Melania Trump a mis les petits plats dans les grands pour un dîner d'État, mardi soir, à la fois chic et (relativement) intime: 130 couverts «seulement» dans la State Dining Room, vaisselle d'or héritée des Clinton et 1 200 branches de cerisiers en fleurs pour embaumer les salons de la Maison-Blanche.

Par Philippe Gélie, correspondant à Washington