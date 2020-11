Vidéo. « Joe l’endormi réveille l’Amérique », salue la presse internationale

« On n’a pas fini de trembler pour la démocratie »: la presse internationale accueille dimanche avec soulagement la victoire annoncée de Joe Biden et note la « sortie sans dignité » de Donald Trump, mais s’inquiète de la tâche écrasante qui attend le nouveau président et sa colistière Kamala Harris. En vidéo, la première prise de parole du nouveau président des Etats-Unis.