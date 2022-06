Depuis le 6 mai 2022, et seulement quelques heures après son départ, le voilier «Sylphe» a disparu des radars, avec à son bord deux skippers aguerris à la navigation, Mamoun Rtal Bennani, 34 ans, et Emmanuel Rouffio, 63 ans.

Partis de Martigues pour rejoindre Tanger, les deux skippers avaient d’abord mis le cap sur Minorque où ils étaient attendus cinq jours plus tard. Mais ils n’y sont jamais arrivés. Le dernier signal du bateau a été capté le 6 mai à 2h57 près du Golfe du Lion, à une centaine de kilomètres des côtes françaises. Depuis, plus aucun signe de vie.

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer (Crossmed), a été alerté, 6 jours après leur départ, par la femme d’Emmanuel Rouffio.

La météo annonçait un temps idéal pour la navigation. Mais la réalité, dans la nuit du 5 au 6, a été toute autre, avec des vents violents provoquant des vagues importantes. “Des conditions de navigation difficile” souligne Abla Bennani, la sœur de Mamoun, qui explique également que, dans pareille situation, l’hypothèse d’un démâtage est sérieusement envisagée. C’est en tout cas ce que pensent les navigateurs et experts qui se sont portés volontaires pour examiner les données et nous aider à comprendre ce qui a pu arriver ces dernières semaines.”

Une nouvelle piste à envisager

Aujourd’hui, les recherches actives sont malheureusement à l’arrêt… Pourtant, une longue dérive au milieu de la Méditerranée en direction de la Corse ou de la Sardaigne est, selon ces mêmes sources, une piste à envisager sérieusement. Aussi les familles lancent un appel à l’aide auprès des autorités compétentes et susceptibles de les aider pour une reprise active des recherches.

“Il ne faut pas baisser les bras”, insiste la sœur du jeune skipper casablancais. “Le bateau est équipé d’airbags qui le rendent insubmersible. Emmanuel et Mamoun sont aguerris et chevronnés pour survivre en cas de dérive, d’autant qu’ils disposent de l’équipement nécessaire et d’un stock important d’eau et de vivres pour tenir plusieurs semaines”.