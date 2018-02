Kim Jong Un invite le président sud-coréen à Pyongyang

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à participer à un sommet à Pyongyang, a annoncé Séoul ce samedi.

D'après cette invitation, transmise à l'oral par Kim Yo Jong, la soeur du numéro un nord-coréen en visite au Sud pour les jeux Olympiques, celui-ci est prêt à rencontrer M. Moon "aussi tôt que possible", selon un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne.

"L'envoyée spéciale Kim Yo Jong a remis une lettre personnelle" de son frère faisant part de son "souhait d'améliorer les relations intercoréennes", a déclaré le porte-parole de M. Moon Kim Eui-kyeom.

Un tel sommet serait le troisième du genre, après les rencontres entre le père de M. Kim, Kim Jong Il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-Hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang.

Plus tôt, nous avions appris que le président sud-coréen et le chef de l'Etat de Corée du Nord Kim Yong Nam (qui n'est pas Kim Jong Un) assisteront ensemble ce samedi au premier match de l'équipe coréenne unifiée de hockey sur glace féminin aux jeux Olympiques.