Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a exprimé sa « profonde inquiétude » quant aux « tensions croissantes » en Cisjordanie occupée lors d’une conversation jeudi soir avec le Premier ministre israélien sortant Yaïr Lapid.

M. Blinken a dit « sa profonde inquiétude quant à la situation en Cisjordanie, notamment les tensions croissantes, la violence et les pertes de vies humaines tant israéliennes que palestiniennes, et a souligné la nécessité pour toutes les parties d’engager de toute urgence la situation dans une désescalade », a affirmé le département d’Etat américain dans un communiqué.

La Cisjordanie occupée connaît sa période la plus meurtrière depuis des années, alors qu’Israël s’apprête à former le gouvernement le plus à droite de son histoire sous la direction de Benjamin Netanyahu, qui dispose d’une majorité à l’issue de la cinquième élection du pays en quatre ans, survenue mardi.

Le territoire palestinien est le théâtre de raids quasi quotidiens de l’armée israélienne ainsi que d’une augmentation des affrontements et des attaques contre les forces israéliennes. Jeudi, Israël a tué quatre Palestiniens, dont un assaillant présumé et un combattant islamiste, selon des médecins et des responsables de la sécurité.

Antony Blinken a également parlé avec Yaïr Lapid afin de « féliciter Israël pour ses élections libres et impartiales et remercier le Premier ministre pour son partenariat », précise le texte.

M. Lapid avait rassemblé l’année dernière une coalition disparate unie dans son rejet de Benjamin Netanyahu.

Egalement ministre des Affaires étrangères, M. Lapid a donné la priorité à des relations harmonieuses avec les Etats-Unis, avertissant que M. Netanyahu, quand il était à la tête du gouvernement, s’était aliéné les alliés historiques d’Israël au sein du parti démocrate du président américain Joe Biden.

M. Netanyahu avait en revanche travaillé en étroite collaboration avec l’ex-président républicain Donald Trump et entretenu des relations tendues avec le précédent président démocrate, Barack Obama. Il s’était par ailleurs opposé à l’accord sur le nucléaire avec l’Iran conclu en 2015, et aujourd’hui moribond.