Une jeune iranienne, tombée dans le coma en début de semaine peu après avoir été arrêtée et prétendument « battue » par la police des mœurs pour « hijab incorrect », est décédée vendredi, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars.

Mme Amini, 22 ans, s’était rendue en début de semaine de la province du Kurdistan iranien à la capitale Téhéran pour rendre visite à des proches lorsqu’elle a été arrêtée par la police des mœurs, connue sous le nom de « Gasht-e Ershad », pour « hijab inapproprié », c’est-à-dire pour ne pas avoir entièrement couvert ses cheveux.

Iranians are outraged after a young woman. #Mahsa_Amini ends up in a coma following her detention by the ‘guidance patrol’. Scenes of women being dragged into police cars, abused, intimidated, terrified and now on a death bed over a ‘bad hijab’ have become all too common in Iran. pic.twitter.com/rzsg1rjszf

