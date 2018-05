Facebook: Zuckerberg attendu mardi devant le Parlement européen 

Le patron du groupe américain Facebook, Mark Zuckerberg, est attendu mardi à Bruxelles pour s’expliquer devant le Parlement européen sur le scandale d'utilisation des données personnelles des millions d'utilisateurs du réseau social.

La rencontre entre M. Zuckerberg et les eurodéputés sera diffusée en direct sur internet, a précisé lundi le président du Parlement européen Antonio Tajani sur son compte twitter.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30

— Antonio Tajani (@EP_President) May 21, 2018