Les sept pays déplorant actuellement le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à leur population sont situés en Europe centrale et de l’Est, selon un comptage de l’AFP vendredi à 14h00 GMT.

Avec 307 morts pour 100.000 habitants, la Hongrie est, parmi les pays de plus de 100.000 habitants, celui le plus durement touché par rapport à sa population.

Elle est suivie par la République tchèque (281 décès pour 100.000 habitants), la Bosnie-Herzégovine (280), la Macédoine du Nord (258), la Bulgarie (254), le Monténégro (251) et la Slovaquie (226).

Au total, le Monténégro, le moins peuplé de ces sept pays (628.000 habitants), a recensé 1.578 morts depuis le début de la pandémie. La République tchèque, le plus peuplé dans ce groupe d’Etats (10,7 millions d’habitants), en a de son côté enregistré 30.088.

Le Monténégro et la République tchèque sont également les deux pays de plus de 100.000 habitants ayant recensé le plus de cas de Covid-19 rapportés à la population depuis le début de la pandémie, avec respectivement 15.839 et 15.505 cas pour 100.000 habitants.

Lire aussi : Facebook ne va plus bannir les théories selon lesquelles le Covid-19 proviendrait d’un laboratoire

De manière plus générale, neuf des 10 pays de plus de 100.000 habitants les plus durement touchés en nombre de morts rapporté à la population sont situés en Europe. Après ces sept premiers pays d’Europe centrale et de l’Est viennent la Belgique (215 morts pour 100.000 habitants), le Brésil (215) et un autre pays des Balkans, la Slovénie (210).

L’Europe dans son ensemble est la région la plus endeuillée par le Covid-19 avec, vendredi à 14h00 GMT, 1.130.491 morts pour 52.724.615 cas, suivie par l’Amérique latine et les Caraïbes (1.024.435 morts, 32.493.431 cas) et les Etats-Unis et le Canada (618.685 morts, 34.612.033 cas).

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 3,5 millions de morts dans le monde depuis la découverte de cette maladie en Chine en décembre 2019.