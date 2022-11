Le nouvel ambassadeur américain au Maroc, Puneet Talwar, vient de prêter serment à Washington afin de pouvoir rejoindre prochaiment son poste au royaume.

Puneet Talwar, nouvel ambassadeur des États-Unis à Rabat, a prêté serment, a annoncé le Département d’Etat américain aux Affaires du Proche-Orient, lui souhaitant « le meilleur – ainsi que son équipe – dans la poursuite et le renforcement du partenariat américano-marocain ».

Congratulations to newly sworn-in U.S. Ambassador to Morocco, Puneet Talwar! We wish him and his team the best at @USEmbMorocco and in furthering and strengthening the U.S.-Morocco partnership. pic.twitter.com/svvW1H6WL1

