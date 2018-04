Vidéos. Mdaif’In, l’initiative qui donne la parole aux femmes du monde rurale

Comment vivent les femmes en milieu rural ? Quelles sont les difficultés qu’elles doivent surmonter au quotidien ? Afin de répondre à ces interrogations, Aouatef Khelloqi et Nada Zraidi, deux réalisatrices baroudeuses, ont sillonné les campagnes du royaume pour rencontrer ces femmes fortes, au caractère bien trempé et au leadership ancré.

Leur but ? Donner la parole à ses femmes entrepreneuses à travers Mdaif’In, une série documentaire que l’on retrouve sur les réseaux sociaux. Entretien avec Aouatef Khelloqi, co-réalisatrice de Mdaif’In.

Deux femmes, une vision

Aouatef est née et a grandi en France. La réalisatrice documentaire de formation qui a essentiellement travaillé en Asie centrale, s’intéresse aux questions de minorité ethnique et à la condition de la femme. Nada, de son côté, a étudié en Corée du Sud et en Allemagne avant de suivre en Turquie une formation en création de contenu web. Les deux femmes se sont rencontrées lors d’un master class de réalisation à Casablanca, après avoir échangé sur leur volonté de se lancer dans le documentaire au Maroc, les deux femmes complémentaires se sont lancées. Quand Aouatef est venue s’installer au Maroc, elle a décidé de donner la parole à ces femmes peu médiatisées, les femmes qui vivent en zone rurale.

