Vidéo. Tensions au Sahara: le Premier ministre algérien botte en touche

Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a affirmé lors d’une conférence de presse que les autorités algériennes ne céderont pas à l'offensive médiatique marocaine. Il indique que son pays réagira avec «sagesse» dans le traitement des questions internationales.

Lors d'une conférence de presse pour présenter le bilan du gouvernement, Ahmed Ouyahia, Premier ministre algérien, est revenu sur les tensions entre le Maroc et son pays au sujet du Sahara. Il explique que «le malentendu entre l'Algérie et le Maroc est sur la question du Sahara Occidental».

Le responsable algérien a précisé que «le Maroc veut que l'Algérie soit partie prenante du conflit, or le concerné est le Front Polisario et la République arabe sahraouie démocratique et non l'Algérie». Le numéro 2 algérien relève que son gouvernement «ne se laissera pas entrainer» par la presse marocaine.

Ouyahia a enfin réaffirmé que les autorités algériennes et "conformément à la politique adoptée par le président Abdelaziz Bouteflika", observent la sagesse dans le traitement des questions et le développement des relations avec tous les pays et non le contraire.