Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déploré l’absence de journalistes marocains au sommet de la Ligue arabe qui se déroule à Alger, révélant aussi que l’Agence France-Presse (AFP) a été empêchée de l’interviewer.

Pour rappel, des journalistes marocains ont été expulsés du territoire algérien, à la veille du sommet de la Ligue arabe qui se tient les 1er et 2 novembre à Alger.

« Les autorités algériennes ont refusé l’entrée de la délégation officielle des médias marocains via une ligne aérienne directe », a dénoncé l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) via un communiqué notant que les journalistes « ont dû se rendre en avion à Paris, et de là à la capitale, Alger, pour effectuer leur devoir professionnel, avant qu’ils ne soient soumis à ce qui s’apparente à une arrestation arbitraire (…) puis à la confiscation de leurs matériels et à leur interdiction d’entrée sur le territoire algérien ».