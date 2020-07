Vidéo. MRE et résidents étrangers: la ruée vers les billets d’avion

Après l’annonce de l’ouverture des frontières hier soir, une petite foule s’est massée tôt ce matin devant les agences RAM et Air Arabia. Les clients, en majorité des MRE, n’ont pas eu d’autre choix que de se rendre sur place, les systèmes informatiques des deux compagnies ayant planté, face à une trop forte demande. Un bug qui a contraint même l’agence RAM a fermer ses portes avant midi, faute d’informations sur la disponibilité des avions. Devant l’agence d’Air Arabia, ce n’était pas non plus la joie dans la file d’attente. Reportage.