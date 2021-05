Ce père de famille palestinien installé au Maroc a lancé, hier, un appel aux autorités marocaines et palestiniennes pour tenter de sauver ses trois enfants restés à Gaza qui subit depuis lundi, les bombardements israéliens.

Le père de famille demande au ministère des AE et à l’ambassade de Palestine de faire venir ses deux filles et son fils au Maroc. La situation explosive actuelle en Palestine sous les feux de l’armée israélienne lui fait craindre le pire. Malgré ses démarches auprès des différentes autorités pour les sensibiliser à sa situation, il n’a reçu aucune aide pour l’instant. Dans cette vidéo, il lance un appel pour que le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Palestine l’aident à faire venir ses enfants et réunir sa famille.