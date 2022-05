Peu d’informations filtrent concernant les trois cas suspects de la variole du singe annoncés par les autorités sanitaires, hier lundi 23 mai. Voici ce que l’on en sait (pour le moment) grâce à nos sources.

Les autorités sanitaires marocaines ont annoncé, en début de soirée du lundi 23 mai, trois cas suspects de variole du singe. En insistant sur le fait qu’il s’agissait bien de cas suspects et qu’ils avaient été pris en charge selon le protocole en vigueur au niveau national et selon les normes de l’Organisation mondial de la Santé (OMS). Aucun autre détail n’a été fourni.

Selon les sources de H24Info, il s’agit de trois hommes, deux Marocains et un ressortissant africain.

Une source autorisée au ministère de la Santé indique que les analyses étaient toujours en cours dans la matinée de ce mardi 24.

Notre source a toutefois refusé d’en dire plus sur la ville où avaient été détectés ces trois cas suspects et sur l’entité médicale où ils sont toujours pris en charge.

« Dans le cadre du respect du principe de confidentialité et de l’éthique en épidémiologie et vu que le nombre de cas suspects est minime, le fait d’informer sur la structure de prise en charge et la ville où elle se déroule risquent de faire repérer ces cas. Ce qui constitue une infraction », explique notre la même source.

« Quand le nombre de cas est minime, les informations sont limitées au nombre et au statut clinique », ajoute notre interlocuteur.