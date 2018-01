Vague de froid: distribution d’aides à 1638 familles en situation difficile à Azilal

La Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit ses opérations d’assistance pour alléger les effets de la vague de froid en procédant à la distribution d’aides à 1638 familles en situation difficile relevant de différents douars de Zaouiat Ahansal, province d’Azilal.

Les aides, sous forme de denrées alimentaires et de couvertures, ont bénéficié à 941 familles de neuf douars d’Ait Atta, et 697 familles de six douars à la commune Zaouiat Ahansal.

Inscrites dans le cadre de l’opération "Grand Froid 2018" lancée en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, ces aides visent à permettre aux populations vulnérables dans les zones touchées par les chutes de neige et la baisse drastique de la température, de mieux se protéger contre les aléas climatiques en cette saison hivernale.