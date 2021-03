Le Maroc représente 94% des doses de vaccins anticovid administrées en Afrique, qui elle-même concentre 1,71% des doses administrées dans le monde, rapporte le site de données Our World in Data.

Au 14 mars 2021, le Maroc a vacciné 4.210.770 personnes dont 1.471.738 ayant déjà reçu la seconde dose. A lui tout seul, le royaume concentre 94% des doses administrées en Afrique qui représente 1,71% des doses administrées dans le monde. Ces chiffres hissent largement le Maroc en tête du podium à échelle continentale où plus de 9 personnes sur 10 vaccinées sont marocaines.

Juste derrière, le Rwanda enregistre 158.898 doses, puis l’Afrique du Sud avec 107.054 doses.

Sur les neufs pays africains ayant bénéficié de la vaccination anticovid pour le moment, l’Algérie arrive à la cinquième place (75.000 doses), après les Seychelles (84.468), et avant le Sénégal (68.017).

En fin de classement, on retrouve l’Egypte avec 1.315 doses, avant l’Île Maurice (3.843) et le Zimbabwe (35.761).

Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus en Afrique a atteint 4.015.057 au samedi 13 mars à midi. L’agence sanitaire a par ailleurs comptabilisé 107.229 décès et 599.219 rémissions au sein du continent.

Pour rappel, le Maroc vient de donner son accord pour réceptionner les vaccins Spoutnik et Johnson&Johnson, en plus de ceux d’AstraZeneca et de Sinopharm déjà utilisés dans la campagne.