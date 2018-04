Vacances de printemps: ADM invite les automobilistes à prendre leurs précautions

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) recommande aux usagers de l'autoroute d'organiser leur voyage à l’occasion des vacances de printemps qui débutent ce vendredi.

L'ADM indique jeudi dans un communiqué que l'ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic très important le vendredi 6 avril 2018, entre 15h00 et 22h00, jour de départs en vacances, et le dimanche 15 avril 2018, entre 17h et 22h, jour des retours de vacances.

Elle recommande à ses clients-usagers d'organiser au préalable leur voyage, de télécharger l'application ADM trafic pour se renseigner sur l'état du trafic et d'opter pour le choix du Tag Jawaz pour un passage plus fluide au niveau des gares en toute sécurité et confort, ajoute le communiqué notant que la Société nationale a mis en place tout un dispositif de renforcement de vente du Tag Jawaz durant cette période de vacances pour en faciliter l'accessibilité.