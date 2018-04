Taoufik Bouachrine jouit de tous ses droits légaux, selon la DGAPR

La direction de la prison locale Ain Borja de Casablanca a affirmé que le détenu T.B jouit, depuis son incarcération, de tous ses droits légaux, dont celui de communiquer avec sa famille, soit lors des visites, soit par correspondance.

En réponse aux déclarations d'un des avocats du détenu à certains journaux électroniques, prétendant que son client est privé de recevoir des lettres, la direction, citée par un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), précise que ledit détenu a reçu cinq lettres de son épouse, durant la période allant du 2 au 11 avril, et trois autres de ses enfants, de sa sœur et de son épouse, le 19 avril, soulignant que toutes les lettres ont été remises à l'intéressé contre accusés de réception.

Condamnant les déclarations fallacieuses véhiculées à maintes reprises par la défense du détenu concerné, devant les supports médiatiques, la direction assure que ces agissements ne la dissuaderont aucunement d'appliquer la loi à l'encontre de l'ensemble des prisonniers sans distinction aucune.