L’opération de transit “Marhaba 2022” se poursuit “dans de bonnes conditions” au niveau du port Tanger Med, alors qu’un pic est attendu pour la dernière semaine du mois d’août courant.

Le dispositif pour la phase retour est en place et l’autorité portuaire de Tanger Med a invité les voyageurs à consulter les prévisions de trafic disponibles sur le site web et l’application mobile, et planifier leur retour pour éviter les périodes d’attentes importantes, plus particulièrement la période de forte affluence allant du 25 au 30 août 2022.

De même, l’autorité portuaire a informé les passagers qu’ils devront se munir, avant de se rendre au port, d’un billet de retour délivré par leur compagnie maritime qui précise une date et heure de voyage fermes.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, le directeur du port Tanger Med Passagers, Kamal Lakhmas, a affirmé s’attendre à une “forte affluence” pendant la phase départ du Maroc, notamment pendant la période allant du 25 au 31 août.

Il a ainsi recommandé vivement aux passagers de planifier à l’avance leur voyage selon les prévisions du trafic et d’avoir un billet de la compagnie maritime qui précise une date et heure de voyage fermes.

M. Lakhmas a aussi affirmé que l’opération Marhaba 2022 se déroule “dans de bonnes conditions grâce à la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants”.

M24 a pu constater sur place la fluidité qui marque l’opération de transit dans les deux sens au niveau de ce port. Les voyageurs, à pied ou à bord de véhicules, effectuent les formalités de contrôle douanier et aux frontières en quelques minutes avant de poursuivre leur chemin.

Le port Tanger Med Passagers a accueilli plus de 760.000 passagers dans les deux sens depuis le début de l’opération Marhaba 2022 le 5 juin dernier, une performance en hausse de 10 pc par rapport à 2019, a souligné M. Lakhmas.

A noter que la flotte maritime déployée pour les liaisons maritimes Tanger Med-Algésiras a atteint une capacité quotidienne de transport de 40.000 passagers et 10.000 véhicules pendant les jours à fort trafic.

A cela s’ajoute la mobilisation des navires night ferry avec une capacité de transport hebdomadaire de 20.000 passagers et 7.000 voitures, pour assurer les traversées en longues distances vers l’Espagne (port de Barcelone), l’Italie (port de Gênes) et la France (ports de Marseille et Sète).

Par ailleurs, de nombreux outils de communication au service des passagers sont disponibles pour leur permettre de rester informés en permanence sur les actualités du port Tanger Med Passagers, dont notamment les réseaux sociaux, le site web www.tangermed-passagers.ma, l’application mobile, et la Radio Tanger Med (qui émet sur la fréquence FM 100 et en streaming).

Le port Tanger Med a tiré profit de la période d’arrêt forcé, en raison de la pandémie, pour apporter les améliorations nécessaires au dispositif d’accueil.

Ainsi, une enveloppe budgétaire de 150 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour préparer l’opération de transit, de manière à assurer la fluidité et le confort, à travers le renforcement des capacités d’accueil, de confort des voyageurs et de contrôle.