Saisie de 53 kg de chira au port de Tanger Med

Les services de la police et de la douane au port de Tanger Med ont procédé, dimanche, à la saisie de 53 kg de chira à bord d'un camion de transport international et à l’arrestation du conducteur pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues, a-t-on indiqué de source douanière.

La quantité de drogue saisie, qui était soigneusement dissimulée sous forme de plaquettes dans le châssis et en dessous du système de refroidissement du véhicule chargés de poivrons verts à destination de l'Espagne, a été découverte après que le poids lourd ait été soumis à un contrôle au scanner, a précisé la même source. Et d'ajouter que le mis en cause (né en 1985) sera présenté devant le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent.