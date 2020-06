Reprise des vols domestiques et du transport ferroviaire à partir du 25 juin

Les vols domestiques et le transport ferroviaire au Maroc, suspendus à cause de la pandémie de la COVID-19, vont reprendre leurs activités le 25 juin courant, a annoncé samedi le ministre marocain de l’Equipement et des Transports, Abdelkader Amara, sur sa page Facebook.

Répondant à des commentaires d’internautes, le ministre marocain a confirmé la reprise, dès jeudi prochain, des vols domestiques, du transport ferroviaire et du transport routier de voyageurs. Il a également annoncé la reprise dès le 25 juin des mouvements de marins vers et depuis les navires de commerce.

Le ministère avait établi un cahier des charges pour le secteur du transport routier des passagers dans le but de gérer les risques liés au coronavirus dans le cadre de la décision des autorités publiques visant à alléger les mesures de confinement.