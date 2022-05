Les travailleurs transfrontaliers peuvent enfin se rendre dans les deux enclaves de Sebta et Melilla. Estimés à plus de 5.000, plusieurs d’entre eux n’ont pas pu renouveler leurs documents à cause de la bureaucratie en place.

Les frontières de Sebta et Melilla sont ouvertes depuis ce mardi 31 mai aux travailleurs transfrontaliers marocains. Toutefois, «aucun travailleur ne s’est rendu à Sebta», indiquent les médias locaux, évoquant les multiples blocages bureaucratiques.

«Il fallait s’y attendre», souligne El Faro de Ceuta, étant donné que seulement 51 personnes sont autorisées à rentrer dans un premier temps. Ce petit groupe est limité aux titulaires d’une carte d’identité d’étranger (TIE) en cours de validité ou d’une preuve d’être en attente de sa délivrance. En plus de ce précieux sésame, les travailleurs doivent également disposer d’un pass vaccinal ou d’un test PCR, «ce qui n’est pas le cas pour tout le monde», note la même source.

La présidente de la Confédération des entrepreneurs de Sebta, Arantxa Campos, s’est dite «convaincue que la reprise de cette main-d’œuvre sera positive pour la ville qui comptait il y a deux ans près de 2.500 travailleurs frontaliers autorisés, en grande majorité employés à domicile». «Il est normal qu’à l’heure actuelle aucun ou très peu ne soient venus car nous sommes au début du processus administratif de régularisation de ces travailleurs», a-t-elle ajouté.

La régularisation de ces travailleurs se fait au niveau des consulats espagnols à Nador ou encore Tétouan. Mais au vu de la demande, ce processus pourrait prendre plusieurs semaines.

Une avalanche de demandes

Même calvaire pour les travailleurs du côté de Melilla. Contacté par H24Info, Emilio Guerra, membre du Comité exécutif du parti modéré et progressiste, Coalition pour Melilla (Cp/m), explique qu’une «véritable avalanche s’est abattue sur les services de la ville et ceux à Nador qui ne peuvent pas répondre à autant de demandes en si peu de temps».

«Notre commissariat de police est carrément bloqué depuis l’annonce de réouverture de la frontière. Les habitants de la ville ne parviennent pas à prendre rendez-vous pour des documents tout aussi urgents», confie notre interlocuteur.

«Les travailleurs seront régularisés petit à petit», poursuit Emilio Guerra, également vice-président de «Projet Melilla», entreprise publique pour la promotion et le développement économique de la ville autonome de Melilla.

Avant la pandémie du Covid-19, ils étaient plus de 5.000 Marocains à se rendre à Sebta et Melilla pour travailler. Désormais, avec la fin de la contrebande, la plupart n’ont plus de travail.

«La conjoncture économique a changé et les échanges commerciaux entre les deux villes et le Maroc sont en train d’être réinventés», soutient Emilio Guerra. Ce dernier plaide également pour la «réactivation de cette activité, dans un cadre légal prédéfini par les deux parties».

Les autorités marocaines appliquent une politique de tolérance zéro. Suite à la réouverture des deux frontières, la Direction générale des impôts (DGI) affirmait avoir pris « toutes les mesures dans le but de mettre fin à toutes les formes de contrebande au niveau des deux points de passage», à Sebta et Melilla.

La contrebande «constituait un obstacle majeur à la mise en place d’un environnement propice au processus normal de passage», soulignait la même source, notant que «depuis la réouverture des postes frontaliers, aucune activité de contrebande n’a été enregistrée ».