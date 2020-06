Procès à distance: 2.891 audiences à distance du 27 avril au 26 juin

Un total de 2.891 audiences à distance ont été tenues dans les différents tribunaux du Royaume entre le 27 avril et le 26 juin, lors desquelles 47.899 affaires ont été mises au rôle, a indiqué le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

En deux mois, 55.594 détenus ont bénéficié de procès à distance pour leur épargner tous les risques sanitaires en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation du coronavirus, a précisé le CSPJ dans un communiqué.

Il s’agit de chiffres et indicateurs exceptionnels, a relevé la même source, saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour l’application optimale du dispositif de procès à distance et du suivi de tous ses aspects organisationnel, technique et humain, en vue de la réalisation des objectifs escomptés.

Ce bilan réalisé en deux mois reflète l’importance de cette mesure stratégique mise en place par le Royaume pour lutter contre les répercussions du nouveau coronavirus et veiller à la sécurité sanitaire des usagers et professionnels de la justice, tout en permettant aux détenus de bénéficier de procès équitables dans des délais raisonnables.

À cet égard, le Conseil a salué les efforts inlassables déployés par les partenaires, autorités, institutions et professionnels de la justice, comme en témoignent les résultats significatifs obtenus depuis le lancement de ce chantier le 27 avril.