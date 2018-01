Les premières déclarations des nouveaux ministres de la Santé et de l'Education

A l’issue de la cérémonie de nomination de nouveaux membres du gouvernement, qui a eu lieu lundi au palais royal de Casablanca, les nouveaux ministres ont livré leurs premières déclarations.

Anas Doukkali: "On s’appuiera sur les hautes orientations du roi"

Anas Doukkali, que le roi a nommé lundi ministre de la Santé, a exprimé sa volonté de s’appuyer sur les hautes orientations royales et les grands objectifs du programme gouvernemental en matière de santé pour apporter le meilleur à ce secteur vital.

"On s’appuiera sur les hautes orientations de SM le roi et sur le programme gouvernemental en matière de santé et nous continuerons dans cette voie pour apporter le meilleur à ce secteur", a assuré M. Doukkali dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de nomination de nouveaux membres du gouvernement.

"Je suis très honoré par la confiance de SM le Roi", a ajouté M. Doukkali, mettant en exergue l’importance et l’ampleur de la tâche qui lui incombe pour satisfaire les attentes importantes des citoyens en matière de santé.

Said Amzazi: "le roi accorde un intérêt particulier à la promotion du secteur de l'éducation"

Le roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier à la promotion du secteur de l’éducation, a souligné pour sa part Said Amzazi, que le souverain a nommé lundi ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce secteur bénéficie de la haute sollicitude royale, eu égard à l’importance qu’il revêt dans la promotion des ressources humaines nationales et leur qualification afin qu’elles puissent participer activement au processus de développement que connaît le pays, a indiqué M. Amzazi dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de nomination de nouveaux membres du gouvernement.

Le nouveau ministre, qui a exprimé ses remerciements au roi, a formé le vœu d'être à la hauteur de cette responsabilité et de la confiance placée en lui par le souverain