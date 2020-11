Pharmacoéconomie: élection d’un nouveau bureau à la SMEPS

La Société Marocaine de l’Economie des Produits de Santé (SMEPS) a tenu, le mercredi 04 novembre 2020, son assemblée générale ordinaire élective.

Le nouveau bureau élu est composé de membres œuvrant dans le domaine de l’économie de santé et notamment celui de la pharmacoéconomie, et est formé respectivement du:

– Président : Professeur Samir Ahid

– Vice-Président : Professeur Omar Maoujoud

– Trésorière : Professeur Samira Serragui

– Trésorier Adjoint : Docteur Ouasrhir Abdelali

– Secrétaire Général : Mohamed Sedrati

– Secrétaire Général Adjoint : Docteur Amal Yassine

– Conseiller : Abdelmajid Belaiche

«Notre objectif est de créer avec les différents acteurs de la santé à l’échelle nationale, régionale et internationale un débat et un échange autour de la pharmacoéconomie. Ce débat s’impose, au fil du temps, dans l’évaluation des produits de santé au niveau mondial. Notre ambition est de promouvoir l’intégration des études d’efficience en tant qu’outil d’aide à la décision et de mener des réflexions concernant les différents champs d’action qui permettent d’accélérer l’accès des patients aux traitements à forte valeur ajoutée en termes d’efficacité et de tolérance», affirme le Professeur Samir Ahid, Président de la SMEPS.

Pour rappel, la SMEPS a organisé en 2019 son 7e congrès national/5e congrès maghrébin à Rabat. La SMEPS est une société savante qui œuvre pour la promotion de la formation continue et la recherche dans le domaine de l’économie des produits de santé et de l’évaluation thérapeutique. Elle œuvre aussi pour la coopération entre les chercheurs en pharmacoéconomie, les professionnels de santé, les autorités de santé et les acteurs œuvrant dans le domaine des produits de la santé.