Naissance à El Jadida de l'association du Forum de la Mer

L'association du Forum de la Mer a vu le jour à El Jadida, au terme de la 6ème édition de la manifestation éponyme (2-6 mai). Les organisateurs précisent que la nouvelle entité aura pour mission de véhiculer les valeurs et les initiatives du Forum tout au long de l’année.

Selon les organisateurs du forum de la mer, une association a vu le jour à El Jadida et se nommera «l’association du forum de la mer». Portée par des jeunes et soutenue par la communauté et les partenaires du forum, cette association «défendra la vocation maritime du Maroc dans un esprit inclusif et de développement durable», précisent les organisateurs.

La mobilisation de la société civile pour la préservation des écosystèmes marins et côtiers a été au cœur des échanges du forum de la mer, durant lesquels les participants ont présenté des initiatives citoyennes marocaines et internationales, qu’elles soient maritimes, littorales, terrestres ou numériques, visant à protéger ou exploiter durablement les ressources des océans et des mers.

Le forum de la mer fédère près de 200 membres et s'emploie, depuis ses débuts, à s'imposer comme une rencontre internationale de référence pour l’échange et le débat, en vue de proposer et d’accompagner la mise en œuvre de solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation des zones littorales.

Les initiateurs de ce projet ambitionnent de tisser des liens entre toutes les parties prenantes, afin d'imaginer des solutions opérationnelles à des problématiques locales, à travers les échanges de bonnes pratiques, la promotion de projets et initiatives au plan national, ainsi que la sensibilisation du grand public à la richesse et de l’environnement aquatique et aux menaces qui le guettent.